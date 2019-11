Une jeune femme chute du troisième étage d'une résidence au Moufia

Une femme a chuté du troisième étage d’une résidence étudiante située au Moufia Saint-Denis ce lundi soir.



L’accident s’est produit vers 22H. Les pompiers ont pris en charge la victime âgée de 21 ans. La jeune femme, consciente, a été médicalisée sur place par une équipe du SMUR avant d'être transportée en état d'urgence absolue à l'hôpital. Les policiers étaient naturellement sur les lieux pour procéder aux premières constatations.



Avant cette chute, des ralés-poussés ont été entendus dans la résidence et provenaient visiblement de cet appartement du dernier étage.



Selon les premiers témoignages dont nous disposons, la résidence Central Fac, qui faisait la part belle à l’époque à un public étudiant et de jeunes actifs, a de plus en plus été remplacé, au fil du temps, par des locataires qui n’ont pas brillé par leur discrétion. En tout une dizaine poserait problème.



A tel point que l’accident de ce lundi soir n’étonne pas les personnes vivant à proximité. Le trouble à la tranquillité a à de nombreuses reprises été remonté au syndicat de copropriété sans que les nuisances ne cessent véritablement.