A la Une . Une jeune américaine meurt à cause d'une amibe "mangeuse de cerveau" Ingérée, l'amibe Naegleria fowleri est inoffensive. Mais quand elle entre par le nez, elle est mortelle.





Après une bataille de deux semaines contre l'amibe Naegleria fowleri, aussi appelée l'amibe "mangeuse de cerveau", le micro-organisme a emporté la jeune fille, rapportent les journaux américains.



C'est en nageant avec sa famille dans le fleuve Brazos au Texas le 3 septembre dernier que Lily Mae a contracté l'amibe. Cela entraîne une infection fulgurante du cerveau appelé méningo-encéphalite amibienne primitive. Après l'avoir contractée, la petite Lily Mae a développé les premiers symptômes, un fort mal de tête et de la fièvre, au bout de sept jours seulement. Dévastée, la famille de l'enfant a posté un long message



Aux Etats-Unis, entre 1962 et 2018, alors que 145 cas ont été recensés, seules quatre personnes ont survécu à cette infection.



Il s'agit du deuxième décès en l'espace de deux mois aux Etats-Unis. Courant juillet en Caroline du Nord, un Américain de 59 ans a succombé à l'amibe dévoreuse de cerveau alors qu'il se baignait dans un parc aquatique.





