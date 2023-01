Une jeune Réunionnaise gratte un ticket Cash à 500.000 euros

Ce jeu de la FDJ porte bien son nom. Sans plus attendre, une joueuse repart avec 500.000 euros en poche. Une coquette somme gagnée dans des circonstances on ne peut plus banales.



En voiture ce jour-là, elle s’arrête acheter une bouteille d’eau dans une station-service de Saint-Pierre . Elle voit les tickets de jeu sur le comptoir. Elle décide de tenter sa chance. C’est son premier ticket de l’année. Cette joueuse occasionnelle a en effet l’habitude d’acheter un ticket Cash par mois.



Lorsque la veinarde voit le 29 dans les numéros gagnants, elle y voit un signe. "C’est mon âge, ça peut me porter chance", pense-t-elle à ce moment-là. Elle gratte ensuite le gain associé et reste tétanisée : elle voit inscrit 500.000 euros.



A 29 ans, elle se voyait propriétaire de la maison de ses rêves mais avait besoin d’un coup de pouce du destin. C’est chose faite.