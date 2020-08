Société Une jeune Portoise décroche sa place dans la prestigieuse école Sciences Po

Raïve Mouchitali, étudiante au Lycée Jean Hinglo du Port, a présenté cette année le concours d’admission de Sciences Po. La jeune réunionnaise de 18 ans vient d’obtenir le précieux sésame, et s’envolera très bientôt pour la métropole. Par Charlotte Lebreton - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 10:10 | Lu 361 fois

Intégrer le prestigieux Institut d'études politiques de Paris, communément appelé Sciences Po, beaucoup en rêvent mais rares sont ceux qui y parviennent. Raïve Mouchitali, une jeune Portoise scolarisée au Lycée Jean Hinglo, l’a fait. Elle est cette année lauréate du concours d’admission de cet établissement d’enseignement supérieur, dont la réputation n’est plus à faire.



La jeune fille fait partie de la petite promotion réunionnaise qui accède, chaque année depuis 8 ans, à Sciences Po, en bénéficiant du processus des Conventions d’Éducation prioritaire (CEP) conclu avec les lycées.



Pour célébrer sa réussite, la Ville du Port l’a mise à l’honneur lors d’une cérémonie qui s’est tenue le mercredi 19 août. Accompagnée de son père et de sa soeur, elle a été reçue par le maire, Olivier Hoarau et son conseil municipal, qui se disent "fiers de la compter parmi leurs administrés". Etaient également présents le président de l’association Sciences Po Réunion, le proviseur du lycée Jean Hinglo et le professeur coordonnateur du dispositif.



"Un modèle de réussite, un exemple pour la jeunesse portoise et réunionnaise"



L’assemblée n’a pas tari d’éloges à l’égard de Raïve Mouchitali. "Vous faites la démonstration qu’on peut atteindre l’excellence sans faire partie des cercles fermés des élites existantes" s'est félicité Olivier Hoarau. Et d'ajouter que "ce n’est pas parce qu’on est au Port qu’on ne peut pas réussir".



La jeune Raïve s’envolera bientôt pour la métropole, où elle pourra se préparer aux longues études qui l’attendent. Elle aura l’honneur de suivre les pas des nombreuses personnalités qui ont déjà foulé le sol de Sciences Po. A l’image de Simone Veil ou nombre d’anciens présidents de la République.





