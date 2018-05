International Une jeune Française a vendu sa virginité aux enchères pour plus d'un million de dollars

Jasmine, 20 ans, une jeune Française de 20 ans, vient de vendre sa virginité pour plus d'un million d'euros à un banquier de Wall Street, sur un site spécialisé. Un DJ célèbre de Los Angeles avait lui, proposé 900.000 dollars.



Jasmine affirme ne rien regretter. Si elle s’était toujours promis de rester pure et vierge avant le mariage, la jeune femme dit avoir changé d'avis pour aider ses proches.



Elevée dans une famille très religieuse, elle raconte dans une interview accordée au tabloïd britannique Mirror comment elle a pris sa décision: "Ma virginité était importante pour moi, mais avec ma famille, nous croulions sous les dépenses. Une maison, une voiture, tout ça c’est très cher". Autant de raisons, selon elle, pour vendre sa virginité.



Elle prend alors quelques photos d’elle en sous-vêtements, et se crée un profil sur un site d’escort spécialisé.



Mais Jasmine n'en reste pas là et ne compte pas le cacher à son entourage. Elle dit tout à ses parents, à ses frères et sœurs qui, selon elle, ont compris son choix.



Après plusieurs jours d’enchères, la virginité de Jasmine a été adjugée pour 1,2 millions de dollars à un banquier de Wall Street.



Selon BFMTV, elle aurait depuis rencontré le banquier et n’a aucun regret. "Ca ne devrait plus être tabou, dit-elle. Une femme devrait avoir le droit de faire ce qu’elle veut de son corps".



Elle avoue toutefois avoir eu de la chance de tomber sur celui qu’elle appelle "son client": "Il a été un vrai gentleman. Il était aux petits soins avec moi. On ne peut pas encore parler d’amour, mais nous allons nous revoir", assure-t-elle.



Le site qui a organisé la transaction n'en est pas à son coup d'essai. Le record est notamment détenu par un homme d'affaires d'Abu Dhabi qui a dépensé 2 millions et demi de dollars pour la virginité d'une jeune Américaine.





