A la Une . Une intersyndicale des assistants maternels appelle à la grève générale et illimitée au Département

Une heure pour évoquer sept points de revendications et pour dénoncer un "simulacre de dialogue social"...Une intersyndicale constituée notamment d'assistants maternels a déposé un préavis de grève pour ce mercredi 28 septembre prochain. Elle en appelle à toutes "les forces vives du Conseil Départemental". Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 06:18

Le communiqué de l'intersyndicale:



L’intersyndicale constituée du Syndicat des Assistants Maternels et Familiaux et des Familles d’Accueil de la Réunion (SAMFFA974), du Syndicat National des Territoriaux (SNT), et du Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale de la Réunion (SAFPTR), a adressé un courrier en date du 07/09/2022 au Président du Conseil Départemental pour une demande de rencontre et de préavis de grève au regard d’un ensemble non exhaustif de dégradations de nos conditions de travail, intra et extra muros, relatives à :



- La dégradation des conditions et l’augmentation de la charge de travail

- L’absence d’outil officiel et harmonisé de la charge de travail, de définition commune de la File Active,

- La souffrance des agents au travail, l’insuffisance manifeste de prévention des Risques Psycho-Sociaux,

- Une professionnalisation plus avancée du métier des Assistantes Familiales, la revalorisation des différentes indemnités liées à l’accueil des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance

- Une revalorisation du pouvoir d’achat et des primes pour l’ensemble de nos agents (titulaires, CDD et CDI), un réexamen immédiat des conditions et modalités d’attribution du RIFSEEP, l’un des moins avantageux de toutes les Collectivités locales…

- L’application rétroactive immédiate de la prime SÉGUR, sur laquelle nombre de Départements se sont déjà prononcés favorablement, sauf chez nous…

- Les dispositifs d’action sociale en faveur de l’ensemble des Agents, avec un VRAI Comité des Œuvres Sociales, co-géré à parité égale avec les syndicats.

- Une vraie politique RH adossée à une offre de formation adaptée et évolutive, susceptible d'accroître l’attractivité des métiers au Département et d’offrir à l’agent une évolutivité mesurable et réelle de ses compétences et de sa technicité

- Le non-respect flagrant et croissant du dialogue social…



A tous ces égards, pour éviter l’ostracisme de certains, nous avons demandé à ce que l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non représentatives soient invitées à s’exprimer et à être entendues par l’Autorité, dans le cadre d’un dialogue social continu, transparent et respectueux.



Hélas, pour un ensemble de revendications tenant en 7 points, relatif à nos conditions, moyens, cadres, temps et organisations de travail, devinez quoi ? Notre Président nous a largement et « royalement » gratifié d’une heure de rencontre de travail, le 22 septembre 2022.



EUH, COMMENT VOUS DIRE… ??? En 1 heure de temps, sans se montrer trop insistant au risque de se faire taxer de personne « agressive », nous n’avons malheureusement pu aborder qu’un nombre très limité de nos revendications.



Si le compte n’y est pas, c’est d’abord en raison des louvoiements et des tergiversations de Monsieur le Président, qui feignant de ne pas comprendre les réalités qui l’entourent, n’a cessé de commander à son fidèle DGS, des « notes circonstanciées » pour que sa décision puisse être éclairée et prise, autant que de promettre à certaines organisations syndicales la lune et ses plus beaux cailloux, en échange d’une paix sociale à tout prix…



En d’autres mots : depuis la mise en place vaille que vaille d’un projet pharaonique et dantesque, la MODERNISATION des services du Département, Monsieur le Président n’entend et ne comprend que très épisodiquement, très partiellement ou très sélectivement le signal fort et désespéré des agents que nous relayons sans arrêt depuis plusieurs années.



Force est de constater que notre cri d’alarme n’a (encore) trouvé qu’un bref écho auprès de l’autorité qui ne cesse de clamer que « des choses ont été faites et que personne ne peut affirmer que la Collectivité ne fait rien », ou que les agents en demandent « toujours trop » !!!



Force est de constater que pour les Agents, la collectivité n’a pas d’argent mais en revanche pour exemple pour des travaux d’aménagement de la devanture et de l’accueil du Palais de la Source, des subsides massives sont consacrées. Idem pour une « Gouyave de France » pardon, un bureau d’Etudes (90 000€), pour la subvention d’un des pays de la zone, pour le passage de la Flamme Olympique à la Réunion (150 000€)...



Nous aurions souhaité qu’il s’engage entre autres sur la généralisation des 39 heures qui coûte 0 € à la collectivité, ou encore sur l’application de la loi Taquet en faveur des assistantes familiales, sur la revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant, sur le bénéfice de la prime SEGUR, pourtant financée à 70% par l’Etat…



Et bien : RIEN, ZERO CALEBASSE, LA FUMEE GRANDS-BOIS pour nous autres, les agents.



En lieu et place, notre Président n’a qu’un seul mot à la bouche : « faisons-nous confiance », juste avant de nous susurrer à l’oreille : « surtout pas de grève… ». Et pendant ce temps, pas un traitre mot pour pallier le mal-être des agents, les arrêts maladies à répétition, les services au bord de l’asphyxie par manque de moyens, de personnels, de formations etc.



Par contre, pour ce qui est de prendre sa plus belle plume, pour acter ensemble un calendrier de mesures immédiates de type GAGNANT-GAGNANT, lèv bonn’heure mes zamis…



Aussi, face à ce simulacre de dialogue social et au mépris ambiant pour nos droits au travail, l’intersyndicale appelle l’ensemble du Personnel à rester vigilant et de ne pas TOMBER SOUS LE CHARME de certaines organisations syndicales, comme à ne plus céder pas aux vaines PROMESSES de l’institution.



Sachez dire NON aux EFFETS D’ANNONCE ou de PERCHOIR des uns et des autres, qui pensent pouvoir encore renouveler leur ancrage syndical lors des prochaines élections professionnelles du 08 décembre prochain.



Face à l’urgence de la situation et faute d’engagement concret de notre autorité sur nos revendications, nous avons décidé de déposer un préavis de grève illimitée et générale, en invitant dès à présent toutes les forces vives du Conseil Départemental à nous rejoindre le 28 Septembre 2022, dès 8h30, au Palais de la Source.