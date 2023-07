Communiqué "Une injuste hausse des tarifs de l'électricité"

Le député Philippe Naillet proteste contre l'augmentation des tarifs de l'électricité qu'il juge comme "un aveu d’échec qui vient aggraver la situation économique, puisqu’elle représente une hausse de plus de 150 euros par an pour les ménages".

Par N.P - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 16:01

Le communiqué :



Le Gouvernement a annoncé l’augmentation de 10% du tarif de l’électricité à compter du 1er août 2023. Cette décision, après la hausse de 15% décidée en février dernier, aura une nouvelle fois des conséquences directes et significatives sur le pouvoir d’achat des familles les plus fragiles. C’est aussi un aveu d’échec qui vient aggraver la situation économique, puisqu’elle représente une hausse de plus de 150 euros par an pour les ménages.



Je réaffirme mon soutien, comme l’ensemble des socialistes, au projet de réforme du marché européen de l’électricité pour un marché régulé et déconnecté du prix du gaz. Dans un contexte de hausse importante du coût de l’électricité ces dernières années, cette initiative du Parlement européen est une avancée notable vers une tarification plus équitable.



À La Réunion, cette mesure nous interpelle sur la nécessité d’une transition énergétique rapide et efficace. Plus que jamais, il est nécessaire d’œuvrer pour la promotion des politiques de réduction de la consommation électrique et investir dans le développement des énergies renouvelables et leur stockage, tout en continuant de garantir une sécurité électrique à coût raisonnable. De plus, nous proposons à nouveau d’interdire la vente d'appareils électriques trop énergivores comme les dispositifs portatifs de chauffage d'appoint. Dans l’urgence, les nombreuses aides aux ménages (Chèque énergie, fonds de solidarité pour le logement, etc.) doivent être rapidement débloquées.



Dans l’attente d’un véritable plan gouvernemental pour la transition énergétique, je suis convaincu que ces mesures sont nécessaires à la protection du pouvoir d’achat de nos familles et pour un avenir plus durable pour notre île.



Philippe NAILLET

Député de La Réunion 1ère circonscription