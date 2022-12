A la Une .. Une impressionnante quantité de plastique évacuée par une tortue de Kelonia

Les soigneurs de Kelonia ont publié les photos qui soulignent la quantité de plastique que peuvent ingurgiter les tortues avant d’être soigné au centre. Parmi les morceaux les notables, une brosse à dents, que l’animal aura mis trois mois à évacuer.

Par La Rédaction - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 17:47

“Il aura fallu presque 3 mois pour que la tortue évacue en 3 morceaux dans ses selles la totalité de la brosse à dents. Le manche de la brosse à dent a rejoint le reste de la brosse déjà retrouvé dans le bassin de soins depuis l’arrivée de la tortue le 27 septembre, mais aussi une fourchette, des bouchons et des morceaux de bidon et autres contenants en plastique”, explique le centre Kelonia, photos à l’appui.

Heureusement, l’animal victime de cette pollution plastique est une tortue caouanne. Ayant l’habitude de manger des crustacés et des coquillages, cette tortue peut mieux supporter l’ingestion de déchets. Il aura donc fallu plusieurs mois pour que celle-ci se débarrasse des derniers morceaux de plastique. “Chez d’autres espèces de tortues marines cela aurait provoqué une occlusion intestinale mortelle”, rappelle le centre.