Une habitante du Tampon victime d’une arnaque sur Instagram

Médusée, Carine C., habitante du Tampon lance une alerte. En effet, alors que sa fille de 12 ans était sur le réseau social Instagram, elle a reçu un message lui promettant un iPhone 7 après avoir gagné un concours.



"Malgré les avertissements, la prévention des risques sur les réseaux sociaux, les comptes que nous pensions limités… Elle a reçu un premier message lui annonçant qu’elle avait été tirée au sort pour gagner un iPhone 7."



La fillette reçoit alors un message lui demandant la photo recto-verso de la carte bancaire, contre la promesse d’un débit de 1,99 euro et une livraison du téléphone d’ici lundi 11 décembre.



"Même si elle ne connaissait pas celui qui lui a envoyé ce message, ne sachant pas comment fonctionne une carte bancaire et à cause de son jeune âge, elle a fait ce qu’on lui a demandé et a donné mon numéro de carte bleue.



24h sont passées avant qu’elle n’ose en parler et que je puisse faire opposition et porter plainte. Je ne sais pas quelles seront les répercussions sur mon compte bancaire car les achats sur internet peuvent prendre 10 jours avant d’être débités."



La mère de famille souhaite informer le plus grand nombre possible contre cette arnaque, "par colère, tristesse, culpabilité".