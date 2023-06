A la Une . Une habitante de la Rivière Saint-Louis trouve un chien avec deux hameçons dans la gueule

En regardant de plus près un chien errant dans une rue de la Rivière Saint-Louis, une habitante a fait une étonnante découverte. Par LG - Publié le Dimanche 11 Juin 2023 à 12:21

Deux hameçons logés dans la joue. Errant, ce pékinois a été récupéré par une habitante intriguée par un objet qui dépassait au niveau des babines.



Les crochets ont été extraits ce samedi dans une clinique vétérinaire et l'association qui a pris en main ce chien tente désormais de déterminer quel a été son parcours. Identifié, l'animal a donc un propriétaire.



Accident en voulant ingérer un morceau de poisson accroché aux hameçons ou geste volontaire d'un humain, les scénarios restent ouverts. "Le vétérinaire a dit qu'il serait possible que ce soit accidentel", nous indique la personne qui l'a trouvé. "Je l'ai trouvé dans ma rue qui n'est vraiment pas à côté du littoral", explique-t-elle.