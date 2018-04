Une grenade retrouvée dans une rue de l'Etang-Salé

Un habitant de l’Etang-salé a eu la surprise ce dimanche après-midi de découvrir une grenade sur la voie publique. La grenade à plâtre avait explosé sur la route située rue du casier. Un véhicule a été légèrement abîmé au niveau de la carrosserie. L'engin explosif est utilisé habituellement lors des exercices militaires.



Si son explosion au milieu d’un milieu urbain a pu surprendre les riverains, ce type d'engin explosif n'est pas dangereux. Par ailleurs, l’exercice militaire était bien annoncé depuis la semaine dernière par les Forces armées de la zone sud océan Indien.



"Voici ce qui a été récupéré par un enfant sur la voie publique à l'Etang-Salé. La grenade a été lancée à proximité immédiate d'un véhicule, occasionnant des dommages légers de peinture au véhicule, et d'habitations fréquentées par des familles et enfants en plein dimanche après-midi. Où va-t-on ! La rue, une aire de jeu pour les militaires ?" regrette cet habitant de l'Etang-Salé.



Depuis le 13 avril et jusqu’à ce mardi 18 avril, l’exercice "Papangue" se déroule en effet à La Réunion avec le déploiement de moyens militaires terriens, aériens et navals des Comores, Madagascar, l’île Maurice et des Seychelles. Il a pour but de faire travailler en collaboration interalliée les forces armées des pays de l’océan Indien.