Une grande voix créole s’en est allée : Hommage à Henri Maingard

Outre ces matières d’enseignement général, nos futures vedettes-pays y acquièrent un sens aigu du chant polyphonique. Ce qui fait que plus tard, lorsqu’ils créeront les Jokarys, cette formation, qui se voulait à l’origine être un groupe yé-yé (si !) se distinguera des autres (Chats Noirs, AJER, etc.) non par ses performances instrumentales mais par une faculté sans pareille à chanter à trois ou quatre voix.



André Legras racontait récemment que "lorsque nous essayions une nouvelle chanson, Henri trouvait naturellement la quinte, la tierce et se plaçait à ces voix de façon spontanée".



Ainsi, un disque après l’autre, les Jokarys deviennent un des ensembles de bals mais, surtout, des chantres du séga. Et c’est Henri qui écrira et composera paroles et musiques de ce qui est leur chanson la plus célèbre, "Viens voir La Réunion". Une chanson qui a une histoire à peine croyable…



"Nous étions en classe terminale (c’est toujours André qui parle) et un jour, on nous colla une composition de philosophie. Sujet : La culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Je pense que Henri ne devait pas être trop inspiré… À la fin de l’épreuve, il me tend un papier, son "devoir" de philo. C’était "Viens voir La Réunion !"