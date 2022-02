Cyclone - Batsirai Une grande partie des Avirons retrouve l’eau

La CISE annonce le retour de l’eau pour une grande partie des Avirons. La compagnie estime le retour de la distribution complète pour demain matin. Par GD - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 19:16

notre équipe constituée d’une dizaine d’agents procède actuellement à la réouverture de la distribution d’eau pour l’ensemble du territoire de la commune des Avirons.



Cependant, les points hauts de la commune nécessitent des purges de réseaux (chasse d’air) et ne seront pas alimentés avant plusieurs heures, voire demain dans la matinée.



Une ressource rare à partager entre tous. Nous demandons aux usagers des secteurs impactés de limiter leurs consommations aux usages essentiels. Ces gestes citoyens permettront de rétablir une distribution continue à l’ensemble des usagers dans de meilleurs délais.



Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).



Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



