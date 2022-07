A la Une . Une fusée chinoise va s’écraser sur terre sans que personne ne sache où et quand

Après son lancement le week-end dernier, l’étage central de la fusée est resté en orbite et sa chute est imprévisible. Par GD - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 07:04

Pour l’agence spatiale chinoise, le lancement d’une fusée de 21 tonnes dimanche dernier est un succès. Celle-ci a pour mission d’apporter un nouveau module à sa station spatiale. Néanmoins, comme pour les précédents lancements, l’étage central de la fusée est resté en orbite.



C’est justement le fait que ce morceau de fusée reste en orbite qui inquiète les scientifiques comme le Dr Jonathan McDowell, du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Un étage de fusée aussi grand ne devrait pas être laissé en orbite pour faire une rentrée incontrôlée ; le risque pour le public n'est pas énorme, mais il est plus grand que je ne suis à l'aise", explique-t-il en ajoutant qu’il est impossible de connaître le lieu et la date de l’impact.



Le Dr McDowell précise que les lancements américains "font un meilleur travail d'élimination de l'étage supérieur que la Chine". Selon une étude récente, au cours de la prochaine décennie, le risque qu'une personne soit tuée ou blessée par la chute de pièces de fusée passera à 10 %.