Une fresque réalisée sur le front de mer de Saint-Paul

Créer une œuvre artistique symbole de la mixité culturelle de La Réunion. Voici l’objectif de l’action initiée depuis la récente édition du Forum de la Famille. L’association « Les Rencontres alternatives » invite la population saint-pauloise à participer à la réalisation de cette fresque sur le front de mer de Saint-Paul jusqu’au 10 décembre 2018.



Chaque participant peut s’investir de plusieurs façons. Soit par un travail de dessin de motifs ethniques soit par un travail de mots forts illustrant la symbolique de la famille et les diversités culturelles de notre île.



La fabrication artistique se déroule en six temps. Précédemment, les 24 et 31 octobre. D’autres dates sont à venir: les 7, 14, 21 et 28 novembre, de 9 heures à 12 heures, les mercredis matin. Les enfants des garderies périscolaires, en priorité celles des quartiers prioritaires, des familles, des parents et des grands-parents y prennent part.



Cette action permet à tous de participer et de valoriser les valeurs réunionnaises multiculturelles. Le travail en atelier s’effectuera du 29 novembre au 10 décembre.



Ce public invité met en lumière diverses thématiques se référant au monde de l’enfance, de la famille, de l’éducation, de l’intergénérationnel, du respect, du bonheur, du partage, du vivre ensemble ou de la multiculturalité.



Ces thèmes constituent le cœur du projet où la mixité culturelle de la famille réunionnaise est à l’honneur. Les matériaux utilisés pour cette œuvre proviennent essentiellement de la récupération (tissus, bois, métal). L’inauguration de cette fresque se déroulera le 12 décembre. Elle représente le symbole d’un visage métissé inhérent à ce projet.



La fresque se situe à proximité des jeux d’eau du front de mer. Un lieu de rassemblement familial. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet: « Soutien à la parentalité dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville ».



Une initiative validée par le comité de pilotage du Contrat de Ville pour la programmation 2018 par l’État, les partenaires institutionnels. Sans oublier la commune de Saint-Paul, par l’intermédiaire des services Enfance Loisirs et Développement durable.