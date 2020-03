Une foulée solidaire à l’Étang pour vaincre des maladies rares

Comme chaque année, l’association Arnemuse (Association Réunionnaise NEuroMusculaire Espoir) dans son ambition de venir en aide aux personnes atteintes de maladies orphelines, organise une balade solidaire le dimanche 14 juin 2020 au parking de l’Étang Saint-Paul. (Photo d’illustration)



On dénombre près de 8 000 maladies orphelines dans le monde. Orphelines, car ce sont des maladies rares, délaissées par la recherche médicale.



Des centaines de marcheurs, de tous les âges, sont attendus sur le site de la Cocoteraie à l’Étang Saint-Paul pour une marche solidaire de moins de 10 kilomètres. L’objectif étant de pouvoir lever des fonds pour améliorer la prise en charge et l’insertion sociale des personnes atteintes de ces maladies.



En marge de la marche solidaire, d’autres animations sont prévues comme un pique-nique convivial.



Inscriptions obligatoires avant le 31 mai 2020 : plus de renseignements dans les agences Groupama.