Communiqué Une formation "sur-mesure" dans l'Hexagone pour des mères de famille isolées

Ce lundi, 11 mères de familles originaires de l’océan Indien, accompagnées de leurs jeunes enfants, ont débuté une formation professionnelle certifiante dite "sur-mesure" à Chambéry (Auvergne-Rhône-Alpes). Une action lancée à titre expérimental qui a pour but d’augmenter l’employabilité de ces mères de familles isolées et d’accompagner leur retour en emploi dans le domaine de l’hôtellerie au sein de leur territoire. Par N.P - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 06:30

Le communiqué de LADOM :



Sous l’impulsion du ministère des Outre-mer, LADOM, AKTO et l’AFPA ont conjugué leurs efforts pour proposer à des femmes ultramarines chefs de familles, une action novatrice intégrant à la fois : une formation qualifiante aux métiers de l’hôtellerie et un accompagnement familial socio-éducatif, dans le cadre d’une mobilité, à Chambéry.



L’objectif est de permettre un accès sécurisé à une formation en mobilité pour les familles monoparentales en prenant en compte toutes les dimensions du projet : professionnel, familial, scolaire et social. La montée en compétence de ces mères est ainsi assurée en préservant leur situation familiale dans un environnement sécurisé.













Le parcours s’organise sur une durée de 8 mois. Il sera accompli au centre AFPA de Chambéry (Savoie) et comprendra :

• Une formation préparatoire aux bases des métiers de l’hôtellerie ;

• Une formation certifiante ;

• Une période de mise en pratique au sein d’un réseau de partenaires, avec un statut d’alternante dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ;

• Un hébergement individuel permettant d’accueillir les mères et leur(s) enfant(s) sans oublier la scolarisation de ces derniers à proximité du centre de formation ;

• Une prise en charge financière ;

• Une accompagnement socio-professionnel dédié pendant tout le parcours de formation.

• Un accompagnement dans la recherche d’un emploi et pour celles qui le souhaitent, avec une priorité pour un retour dans leur département d’origine.



Ce programme fera l’objet d’un retour d’expérience, en vue de l’ouverture d’un dispositif pérenne au profit des mères seules avec enfant(s), catégorie de public 30% supérieure dans les territoires d’outre-mer comparée à l’Hexagone. Dans cette première promotion, six femmes mahoraises et cinq femmes réunionnaises se formeront aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie qui constituent l’une des locomotives économiques des outre-mer