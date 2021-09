A la Une . Une formation pour bien réagir en cas d'inondation

Dans le cadre du projet "Inondation, Nout kartié lé paré", la PIROI propose en amont de la saison cyclonique une formation sur les conduites à tenir en milieu inondé. Cinq sessions de formation – d’une journée chacune - seront organisées les 13, 14, 16, 17 et 20 septembre prochains. Par NP - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 09:24



Organisée en collaboration avec l’organisme de formation Educarisk, Météo France et la Cellule de Veille Hydrologique de la DEAL, la formation permettra aux participants d’aborder différents sujets complémentaires : Volet théorique : La matinée sera consacrée à un échange d’expériences et un apport de connaissances scientifiques (spécificités météorologiques de La Réunion, particularités de ses cours d’eau, lecture et interprétation des mouvements d’eau, etc.) ;

Volet pratique : L'après-midi, les participants prendront part à une mise en situation réelle ainsi qu'à une étude de cas, au Stade en Eaux-Vives Intercommunal de Ste-Suzanne. Cette formation permettra aux participants d'améliorer leur compréhension du risque inondation et d'adopter les bons comportements pour se protéger et se mettre en sécurité en cas de montée des eaux. Une centaine de participants, parmi lesquels des acteurs de la gestion des risques de catastrophes, des agents communaux et intercommunaux, des animateurs bénévoles, ainsi que des habitants de toute l'île suivront ce stage. Lors de cette formation innovante, les participants travailleront dans l'eau sur des scénarios réalistes.