Une formation Smilo pour mieux cerner les enjeux environnementaux

« Tout l’enjeu est de concilier l’aménagement pour le confort des habitants, et la conservation de la biodiversité ». C’est Virginie Péron qui s’exprime. Elle était invitée à effectuer l’ouverture de la Formation internationale SMILO (Small Islands Organisation) autour de la « Gestion d’espaces naturels insulaires et côtiers, et Développement de projet » ce mardi 26 juin. L’élue en charge de la politique environnementale à la Mairie de Saint-Paul a notamment détaillé les problématiques de la commune : de la gestion de l’eau à l’érosion côtière, en passant par le traitement des déchets…



Alliant cours en salle et visites thématiques sur sites, cette formation d’une semaine portée SMILO, avec l’appui du Conservatoire du littoral réunit une quinzaine d’acteurs de l’environnement du Mozambique, de Madagascar et de La Réunion. Elle a pour objectif notamment de permettre aux acteurs concernés (institutions, gestionnaires, acteurs territoriaux…) de partager leurs expériences et d’échanger sur les enjeux de gestion de territoires et les problématiques rencontrées par les participants dans leur environnement respectif.