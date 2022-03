Une forêt de Bois de couleurs des Hauts plantée par les enfants de Saint-Louis

A l'occasion de la Journée Internationale de la Forêt, le Département a organisé une matinée de reforestation dans la forêt de Bon Accueil aux Makes avec les enfants du centre aéré de la commune de Saint-Louis.



Les petits ambassadeurs Saint-Louisiens ont été sensibilisés par les équipes des Espaces Naturels Sensibles du Département, aux différents enjeux de la forêt et à la protection et valorisation de la biodiversité réunionnaise.

Ils ont ainsi découvert la lutte contre la flore invasive, un patrimoine naturel exceptionnel et unique au monde, avant de démarrer les plantations aux cotés de leurs animateurs, de la Vice-présidente du Département, déléguée au Développement Durable et à l'Environnement, Camille Clain et des élus de la mairie de Saint-Louis, Corinne Rochefeuille et Jean-Hugues Gérard.



C'est une forêt de Bois de couleurs des Hauts qui a été plantée par les enfants. Une cinquantaine de plants endémiques et indigènes ont été mis en terre parmi lesquels le Bois de violon, le Bois de perroquet, le Bois de joli coeur, le Zambaville, le Bois de chandelle...



L'association AVE2M a également a participé au volet pédagogique de cette Journée internationale de la forêt et a sensibilisé les enfants à la problématique de la faune invasive et à l'impact des rats sur l'équilibre des milieux forestiers. Un panneau pédagogique de sensibilisation à la biodiversité a été installé sur l'aire des Platanes.