Communiqué "Une fois de plus la population St-Louisienne et Rivièroise est la seule victime de la gestion approximative"

A plusieurs reprises, les groupes d’opposition que nous sommes, avons dénoncé les doutes que nous avions à l’époque sur le Compte administratif de 2017 présenté par la majorité municipale ainsi que le budget primitif de 2018. Ces doutes que nous avions formulé ont été confirmés par la Chambre Régionale des Comptes.



Hier soir, via presse télévisé, le Maire nous annonçait que le Préfet avait décidé de ne pas suivre les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes. Un communiqué de la Préfecture viendra le contredire quelques minutes plus tard.



En effet, le Préfet de la Réunion a décidé de corriger les insincérités relevées dans le budget présenté par la majorité municipale et de rendre exécutoire le budget primitif de 2018. En d’autres termes, la commune de Saint-Louis est belle et bien sous la tutelle du représentant de l’Etat puisque celui-ci rendra exécutoire le budget préconisé par la Chambre Régionale des Comptes.



Notre collectivité n’est pas excédentaire et présente un budget, une fois de plus, en déficit de 2,8 millions d’euros.



L’opposition municipale ne peut se réjouir d’une telle situation, mais est forcée de constater qu’une fois de plus la population Saint-Louisienne et Rivièroise est la seule victime de la gestion approximative et téléguidée effectuée par la municipalité.



Nous resterons attentifs à la gestion faite des deniers publics et nous continuerons à dénoncer ce qui nous semblera inconcevable.



Il serait temps que la majorité municipale s’attache à nous proposer des mesures concrètes afin que notre commune retrouve une santé financière et que la pression fiscale subie par nos concitoyens revienne à un niveau acceptable.



Pierrick ROBERT, Shantal HOARAU, Patrick RAMIN, Christian AHO-NIENNE.





