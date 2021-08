Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une fin de vacances rêvée pour les marmays 1 565 enfants de Saint-Paul fréquentent les 25 structures d’accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) depuis le 19 juillet 2021 dans les Bassins de vie du territoire. Ces séjours s’achèvent ce vendredi 6 août.





ll s’agit d’un dispositif lié à la Politique de la ville. Objectif : permettre aux marmays Saint-Paulois·es issu·es de quartiers populaires de bénéficier de vacances sportives et culturelles. Ce 4 août, ces petit·es achèvent une boucle sportive.



Une sortie sportive très encadrée en raison des nouvelles mesures décidées par le Préfet de La Réunion. Une nouvelle réglementation en vigueur destinée à lutter contre la Covid-19.



Le nombre d’OVVV dans les quartiers prioritaires doublait depuis juin 2020. Une autre opération pilotée par la Ville permet aussi aux enfants ne partant pas en vacances d’accéder à une



L’occasion de revenir sur plusieurs temps forts. Le premier d’entre eux vient de se terminer le mercredi 4 août au Bassin Vital. Un rendez-vous organisé par l’UFOLEP en lien avec la commune de Saint-Paul dans le cadre des Opérations Ville Vie Vacances (OVVV).ll s’agit d’un dispositif lié à la Politique de la ville. Objectif : permettre aux marmays Saint-Paulois·es issu·es de quartiers populaires de bénéficier de vacances sportives et culturelles. Ce 4 août, ces petit·es achèvent une boucle sportive.Une sortie sportive très encadrée en raison des nouvelles mesures décidées par le Préfet de La Réunion. Une nouvelle réglementation en vigueur destinée à lutter contre la Covid-19.Le nombre d’OVVV dans les quartiers prioritaires doublait depuis juin 2020. Une autre opération pilotée par la Ville permet aussi aux enfants ne partant pas en vacances d’accéder à une offre culturelle. Les Vacances culturelles, lancées ce 26 juillet, s’inscrivent dans la dynamique de “L’été culturel” lancée par le Ministère de la Culture. Celles-ci prennent fin ce vendredi 6 août aussi.





Dans la même rubrique : < > Baignade possible aux Roches Noires Le magasin central de la mairie exceptionnellement fermé