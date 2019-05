Une fête spécialement dédiée aux marmailles à la Saline

Plusieurs associations de la Saline, dont l’AD2S (Association développement secteur Saline), organisaient une journée dédiée aux marmailles du secteur ce mercredi 29 mai 2019.



Une centaine d’enfants des écoles du quartier (Eucalyptus et Marcel-Lauret) et des jeunes de la Maison familiale et rurale de la Saline profitaient des animations installées sur le terrain de football, situé à proximité des deux établissements scolaires.



L’occasion pour le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, de venir féliciter les organisateurs de l’événement. À ses côtés se trouvait Jean-Marc Aure, élu saint-paulois de la Saline.



Structures gonflables, jeu de la moke, atelier maquillage, crêpe, barbe à papa et gaufres… De quoi occuper les marmailles tout en ravissant leurs papilles.