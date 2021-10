La grande Une Une fête clandestine réunit une centaine d'individus : Les organisateurs recherchés

Une fête clandestine a réuni plus d'une centaine de personnes à Sainte-Clotilde dans une école désaffectée, à l'angle des rues de la Gare et de l'École. Une école en cours de rénovation pour accueillir prochainement une association. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 3 Octobre 2021 à 19:16

Six policiers de la CDI, épaulés par un chien de la brigade cynophile, se rendent sur les lieux et sont immédiatement pris à partie par des jeunes. Dans le feu l'action, les policiers ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser les fêtards. Pour rappel, l'interdiction de rassemblement de plus 10 personnes est toujours en vigueur.



Les organisateurs, identifiés, sont activement recherchés.



A l'heure où nous écrivons ces lignes, une autre fête clandestine se déroule actuellement à ciel ouvert à la Ravine des Cabris et fait l'objet d'une intervention des forces de l'ordre. Dans ce cas comme pour le précédent, les organisateurs devront répondre de leurs actes.