La grande Une Une femme retrouvée morte à Sainte-Marie, son époux s'est jeté du pont

Deux morts brutales sont à déplorer ce matin à Sainte-Marie. Le lien entre les deux a vite été établi. Par Régis Labrousse - Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 09:13





Les autorités ont dès lors mobilisé l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie. Les véhicules des pompiers étaient alors positionnés en file indienne sur la quatre voies dans le sens Sainte-Marie vers Sainte-Suzanne alors que la circulation avait été interdite dans ce sens. Le corps du suicidaire a pu être récupéré par hélitreuillage.





Ces deux événements ont un lien. L'homme qui s'est jeté depuis le pont de la ravine Charpentier serait l'époux de la femme retrouvée morte à son domicile. Cette dernière avait deux enfants. Le couple était en instance de séparation.

