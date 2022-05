La grande Une Une femme retrouvée dans une ravine à la Trinité

Un dispositif important des secours a été déployé dans le secteur de la Trinité. Une femme a été retrouvée dans la Ravine du Butor, entre la station-service et la grande roue de Saint-Denis. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 19:11







Les pompiers se sont déployés. Le GRIMP (Groupe réunionnais d'intervention dans les milieux périlleux) a installé à treuiller pour la sortir de la ravine. Des passants ont alerté les secours après avoir vu une femme qui se trouvait au fond de la ravine près de la Trinité à Saint-Denis au niveau du pont du boulevard Sud.Les pompiers se sont déployés. Le GRIMP (Groupe réunionnais d'intervention dans les milieux périlleux) a installé à treuiller pour la sortir de la ravine.

La femme originaire de la source se serait rendue à pieds au fond de la ravine. Elle est consciente. Il s'agit d'une femme qui était portée disparue depuis cet après-midi. Elle souffre d'Alzheimer et se serait égarée, explique son fils, présent sur les lieux. Elle aurait glissé alors qu'elle remontait la ravine et souffre d'une égratignure à la tête. Elle a été secourue et sera hospitalisé pour une période d'observation.