Une femme meurt écrasée par un camion devant le Jardin de l'Etat

Un accident impliquant un poids lourd et une piétonne s'est produit vers 11H40 ce jeudi dans le centre ville de Saint-Denis. Une femme se retrouve au sol, prise en charge par les pompiers. Elle a été percutée par un semi-remorque alors qu'elle marchait à hauteur du Jardin de l'Etat. Les urgentistes qui ont procédé à un massage cardiaque pendant plus de trente minutes n'ont pu sauver la victime. Elle aurait entre 50 et 60 ans.

Zinfos974