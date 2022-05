Courrier des lecteurs Une femme en string, c'est parfait, une femme en burkini, c'est scandaleux

Par Radjah Véloupoulé - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 14:09

Voici le débat qui agite actuellement la France continentale, et qui prêterait à sourire, si ce n'est le sérieux qui anime les protagonistes de cette affaire. D'un côté le maire de Grenoble, qui dans sa grande sagesse a décidé que chacune venait se baigner à la piscine municipale, comme cela lui convenait, et de l'autre, les grands pourfendeurs de l'identité française, comme Mr Darmanin, l'encore actuel ministre de l'intérieur, pas de signes religieux dans l'espace laïc du pays. Je ne suis ni rigoriste, ni réactionnaire, je me pose la question :dans une démocratie, est il possible de s'habiller comme on veut, à condition de ne pas mettre la collectivité en danger ? Selon Rousseau, la liberté de chaque citoyen s'arrête quand il met une limite inacceptable à celle d'autrui, est ce une limite dans ce cas ? Puis on avance que c'est symbolique, que la France ne saurait accepter une telle outrance religieuse ?

Je pose la question : quand nous voyons des femmes en string, à la piscine ou à la plage, est-ce la liberté française, ou une atteinte au respect que ces femmes devraient mériter ?

Plus largement, est-ce que le dénudement progressif qui touche la jeunesse actuelle, est symboliquement, une liberté, ou l'état actuel de la dépravation morale de notre société ?

Je soutiens que, au-delà de ce débat hautement grotesque, il existe une défaite permanente de l'assimilation française, et que, à force de faire preuve d'une nostalgie complètement dépassée de l'universalité des valeurs de ce pays colonialiste, on voit apparaître une revanche de l'Histoire, qui permet la rédemption du vrai respect des femmes.

Car, une femme n'a pas besoin d'être dénudée pour se faire respecter, et n'a pas besoin de burkini non plus pour être soumise. Sortir de l'assimilation historique française, du système binaire bien-mal pour entrer dans l'interculturalite, la vraie dimension du Tout Monde, avec ses complexités et ses besoins d'intelligence, d'alterite, et de compréhension integrative. Au delà de Je, mais enfin, du Nous. Ni français, ni musulmans, simplement humains.