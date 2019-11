Une femme chute du dernier étage d'une résidence au Moufia

Une femme a chuté du deuxième et dernier étage d’une résidence étudiante située au Moufia Saint-Denis ce lundi soir.



L’accident s’est produit vers 22H. Les pompiers ont pris en charge la victime. Son état de santé n'était pas connu à l'heure de publication de cet article. Les policiers étaient naturellement sur les lieux pour procéder aux premières constatations.



Avant cette chute, des ralés-poussés ont été entendus dans la résidence et provenaient visiblement de cet appartement du dernier étage.



Selon les premiers témoignages dont nous disposons, la résidence, qui faisait la part belle à l’époque à un public étudiant et de jeunes actifs, a de plus en plus été remplacé, au fil du temps, par des locataires qui n’ont pas brillé par leur discrétion. En tout une dizaine poserait problème.



A tel point que l’accident de ce lundi soir n’étonne pas les personnes vivant à proximité. Le trouble à la tranquillité a à de nombreuses reprises été remonté au syndicat de copropriété sans que les nuisances ne cessent véritablement.