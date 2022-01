Une femme blessée à l'arme blanche à Saint-Louis

Un différend entre deux personnes a mal tourné ce mercredi après-midi dans la ville de Saint-Louis. Un homme s'est introduit dans un bazar de fruits et légumes situé dans le quartier de Palissade et s'est dirigé vers une femme qu'il semblait connaître.



Il a alors infligé des coups de sabre à sa victime qui a tenté de se protéger. Elle a été blessée au niveau des mains et du bras. Son pronostic vital n'est pas engagé mais aurait été sérieusement atteinte au niveau des doigts.



Après avoir commis ce geste, l'auteur des coups de sabre aurait pris la fuite avant d'être interpellé. Les deux protagonistes seraient en couple et c'est une séparation mal acceptée par l'ex-compagnon qui expliquerait cette agression.