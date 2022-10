A la Une . Une femme avalée par un serpent en Indonésie

Une Indonésienne portée disparue a été retrouvée dans l'estomac d’un serpent, à la plus grande stupéfaction des habitants de son village. Par LG - Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 à 11:00

En Indonésie, une femme de 54 ans qui n'était pas rentrée à son domicile ce dimanche 23 octobre a été avalée par un serpent.



Le corps de la disparue a été retrouvé quasiment intact à l'intérieur de l'estomac d’un python de 7 mètres de long.



Alors qu’elle s’était rendue dans la plantation de caoutchouc dans laquelle elle travaillait dimanche, elle n’est pas réapparue à son domicile le soir venu. Parti à sa recherche, son mari retrouve des effets personnels de sa femme : un couteau, des sandales, un foulard et une veste.



Aidé par des habitants du secteur, il mène des recherches jusqu'à 2h du matin mais elles restent vaines.



Elles reprennent le lendemain et c’est à ce moment-là que des habitants tombent sur un python de 7 mètres dont le ventre leur apparait anormalement gonflé.



"Il s'est avéré que la femme que nous recherchions était dans l'estomac du serpent", a expliqué le chef du village local, avant d'ajouter : "Tout le monde était abasourdi."



Selon les premières conclusions, le serpent aurait mordu Jahrah, puis l'aurait étouffée en s'enroulant autour d'elle avant de l'avaler, ce qui aurait pris au moins deux heures.



Ces faits divers ne sont pas rares en Indonésie. En 2017, un fermier avait été retrouvé dans l'estomac d'un python géant sur l'île de Sulawesi. En 2018, une femme avait subi le même sort sur l'île de Muna.