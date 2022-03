A la Une .. Une famille varoise se partage 1 million d'euros

Une famille varoise a gagné 1 million d'euros en jouant une grille flash le 1er mars dernier, rapporte Tirage-gagnant.com. Par N.P - Publié le Vendredi 11 Mars 2022 à 09:27





"On joue toujours nos jeux en flash. Quand ce sera notre tour, cela tombera". Le hasard a bien fait les choses pour cette famille varoise. Habituée à ne faire que des grilles flash depuis plusieurs années, elle n'a pas dérogé à la règle lors du tirage du 1er mars.L'un des membres de la famille a pris le temps de vérifier les numéros de la grilles Euromillions qui n'ont rien donné, mais également le code My Million qui lui, par le plus grand des miracles, était identique au code gagnant du tirage. Le nouveau gagnant, après avoir revérifier plusieurs fois son code My Million, a téléphoné à toute sa famille pour leur apprendre la bonne nouvelle.Avec ce gain qui améliorera leur quotidien à tous, chaque membre de cette famille varoise chanceuse y va de ses projets. Un week-end en amoureux, une nouvelle voiture, des travaux d'aménagement, de quoi mettre un peu de baume au cœur, et au porte-monnaie dans cette période difficile.Dans la région des Pays de la Loire, 4 joueurs sont devenus millionnaires, remportant des gains de 1 million d'euros à la tombola My Million jusqu'à 12 millions d'euros au Loto.