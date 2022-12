Une famille réunionnaise remporte 363.000 € à l’EuroMillions

Ce nouveau gros gain vient prouver une fois de plus à quel point l'île de La Réunion est une terre où on aime tenter sa chance aux jeux de hasard.



La Française des Jeux nous en dit plus sur le profil de cette famille de Sainte-Suzanne. Cette fratrie joue toujours ensemble depuis des années, sur différents jeux. EuroMillions, Kéno, Loto et des jeux Illiko de Grattage.



Lors du Tirage de l’Euro Millions du 23 décembre, ils ont eu la joie de découvrir qu’ils avaient remporté la belle somme de 363.000 €.



Ils sont venus tous ensemble toucher leur gain ce mercredi 28 décembre au Centre de Paiement de la FDJ à Sainte-Clotilde. De quoi bien finir l’année 2022 et commencer l’année 2023.



Ils n'ont pas d’idées encore précises sur l’utilisation du gain mais une chose est certaine, la fête sera belle ce 31 décembre et toute la famille sera réunie pour l’occasion.



Il est fort probable que le réveillon aura une saveur particulière …



La prise de jeu a eu lieu chez M. CHEKOURI Johny, gérant de La Cagnotte, 96 à Sainte-Suzanne.