Une famille de Bras Panon laisse mourir de faim et de soif son chien attaché

Face aux signalements de maltraitance animale, gendarmerie, police nationale et police municipale se renvoient souvent la balle. Un nouveau cas vient illustrer la nécessité de former les équipes pour des interventions efficaces. Par Marine Abat - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 07:38

Un chien cadavérique, retenu constamment attaché au fond d'une cour. Ces faits de maltraitance se déroulant sur la commune de Bras-Panon ont été signalés fin août à l'association ABEPA.



Début septembre, les gendarmes sont informés, mais rien. Idem en novembre. Puis trois fois en décembre. Toujours rien. En attendant, l'état du chien qui aurait servi à la chasse se dégrade.



Alertée, la police municipale est intervenue ce jeudi. "C'est l'horreur quand on arrive sur place avec les forces de l'ordre", rapporte Cécile, porte-parole de l'association. "Le chien ne peut même plus marcher. Il lève à peine la tête... Il est cadavérique, anémié, à bout de force. De l'eau croupie avec des larves de moustiques comme boisson. Comment peut-on encore laisser mourir de faim et de soif son chien attaché dans son jardin en 2022 ?"



Le père du propriétaire refuse de céder le chien en l'absence de son fils. Les policiers municipaux reviennent dans l'après-midi, mais le chien a disparu.

Les propriétaires font disparaître le chien



"La police municipale peut faire des constats mais il faut un officier de police judiciaire ou des gendarmes pour pouvoir retirer et sauver des chiens en extrême urgence. Il faut bien repréciser les compétences de chacun. La maltraitance légère peut être constatée par la police municipale mais face à un cas de maltraitance critique, les gendarmes auraient dû intervenir", indique Cécile, soulignant que des collaborations efficaces existent avec les brigades, comme c'est le cas à Saint-Louis, La Possession et l'Etang-Salé.



"Il est nécessaire et indispensable de former les forces de l'ordre aux procédures sur la maltraitance animale. On a la SPA de Paris avec des policiers et gendarmes qui sont prêts à venir former les forces de l'ordre gratuitement en 2023, on demande 10.000 euros pour supporter la prise en charge du séjour à La Réunion. Il nous faut un point focal maltraitance animale dans chaque brigade", exhorte-t-elle.



En attendant, afin d'éviter l'aggravation des poursuites, l'association demande aux propriétaires de ce chien à Bras Panon de céder l'animal le plus rapidement possible, et en vie.

Plus de 400 signalements en 14 mois. Des brigades de gendarmerie et de police qui sont extrêmement efficaces Des forces de l'ordre investies et motivées qui nous accompagnent. Mais aussi parfois un manque de moyens (pas de lecture de puce), un manque de formation sur la maltraitance, un manque de sensibilité pour la cause animale ... M. Préfet de La Réunion Nous demandons la nomination d'un point focal maltraitance animale parmi les forces de l'ordre pour chaque ville à la Réunion, comme c'est instauré en France métropolitaine. Nous avons l'opportunité de pouvoir former les forces de l'ordre en 2023 par des fonctionnaires spécialistes en la matière qui sont prêts à venir à la Réunion. Un module complet existe déjà et la ville de Paris va former la centaine de ses policiers. Nous demandons 10 000 euros pour supporter leur mission sur 10 jours et financer la SPA de Paris qui organise ceci. C'est plus qu'urgent !! On attend votre appui. Nous avons de nombreuses propositions à vous faire pour que le sort des animaux soit entendu et préservé à la Réunion.