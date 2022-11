Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une exposition sur les mémoires proposée à la Longère Sudel-Fuma Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, vous invite à découvrir gratuitement l’exposition de l’artiste, Dristhi HERVÉ, proposée à la Longère Sudel-FUMA jusqu’au 10 décembre.



Le dessin et la peinture font partie du quotidien de l’artiste. Les recherches de Dristhi HERVÉ en tant que muséologue ont grandement influencé ses travaux artistiques. Cette grande présence de récits historiques de l’esclavagisme et les traces des travailleurs engagés de l’Océan indien se traduit dans son travail artistique.



Ses œuvres donnent à voir la mémoire d’un passé qui patine nos souvenirs, mémoire des paysages domestiqués, des femmes et des hommes avec des visages marqués par la dureté d’un labeur répété.



Son exposition permet de raconter l’Histoire et l’héritage de l’engagisme et de l’esclavage commun aux Mascareignes. L’artiste utilise beaucoup son « Drishti » qui veut dire Regard / Vision en Sanskrit.

Sa passion pour l’Histoire, la Muséologie et la Peinture crée le parfait mélange qui se matérialise par sa collection « Ce qui reste : mémoires des transmissions ».

Avec cette exposition, la commune met en lumière sa multiculturalité. Saint-Paul, Ville première à La Réunion, suit une logique de réappropriation de son patrimoine culturel. Plusieurs actions illustrent la volonté de mettre en avant la culture indienne. C’est aussi le sens de l’action culturelle de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire.



Ambition très forte avec le Dipavali



C’est le sens de ce Dipavali version 2022. Cette ambition très forte se concrétise aussi avec la présence à ce Dipavali de la danseuse, Anurekha GHOSH. Originaire de Calcutta, c’est l’une des meilleures danseuses de sa discipline. Spécialisée dans le kathak, elle a d’ailleurs animé des masterclass sur le territoire.

Elle a reçu plusieurs distinctions internationales. Sa venue témoigne de l’ambition retrouvée de Saint-Paul. Vous pourrez notamment découvrir sa prestation au spectacle proposé à 20 heures ce samedi 12 novembre 2022 sur le front de mer à l’occasion des festivités du Dipavali.

