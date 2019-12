Une exposition sur la Laïcité à la Région

Une exposition sur le thème de la laïcité a lieu depuis ce matin dans le hall de la Région.



Le vernissage a eu lieu en fin de matinée en présence de Faouzia Vitry, vice-présidente de la Région, du recteur Vêlayoudom Marimoutou, du président de l’ Association Philosophique et Philanthropique de l'Amitié, et d'une vingtaine de collégiens qui avaient participé à un concours de poésie.



À cette occasion, une médaille du Grand Orient de France a été remise par Patrick Serveaux à Faouzia Vitry, qui représentait le président de Région.



Dans son discours, le recteur est revenu sur les différentes révolutions qui ont précédé la grande loi de 1909, date de reconnaissance de la laïcité en France.



L'historien Mario Serviable a souhaité pour sa part y rajouter celle de 1751, date du mariage de la première noire, l'esclave Niama, princesse de Galam au Sénégal, avec un blanc, Jean-Baptiste Geoffroy, un ingénieur installé à l'île Bourbon. De leur union naîtra Jean-Baptiste Lislet Geoffroy , qui recevra de son père une solide éducation, en particulier en latin, algèbre et géométrie. Au cours de l'année 1771, Jean-Baptiste Lislet Geoffroy servira de guide à Philibert Commerson dans la région du Piton de la Fournaise, où ils observeront la faune et la flore. Par la suite, il se fait astronome, botaniste, cartographe et géologue, ce qui lui vaut de devenir le premier ressortissant des colonies à devenir correspondant de l'Académie des sciences le 23 août 1786. Un lycée de Saint-Benoît porte aujourd'hui son nom.



L'exposition comporte de nombreuses affiches disséminées dans le hall de la Pyramide inversée.



Un poème réalisé par les collégiens a également été lu durant la cérémonie.