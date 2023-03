Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une exposition itinérante au cœur des zones humides de Saint-Paul Afin de sensibiliser le public à l’importance de la richesse naturelles des zones humides, la Régie de la Réserve nationale naturelle de l’Étang Saint-Paul propose avec ses partenaires pendant un an une grande exposition itinérante d’envergure et inédite au cœur de la Ville de Saint-Paul.

Un événement lancé dans le cadre des 15 ans de la Réserve. La Régie et ses partenaires proposent cette exposition intitulée “Les zones humides du monde, vivantes et vitales” jusqu’à la prochaine journée mondiale des zones humides 2024.



Les zones humides sont des écosystèmes précieux et diversifiés qui ont des fonctions écologiques, économiques et sociales. Elles fournissent des services écosystémiques tels que la régulation du climat, la purification de l’eau, la régulation des crues et la fourniture d’habitats pour la faune et la flore. Les zones humides sont également des lieux de loisirs, offrant des possibilités de randonnée et d’observation de la nature.



Malheureusement, elles sont également parmi les écosystèmes les plus menacés de la planète, avec une perte de superficie de plus de 35% au cours des 45 dernières années. Les activités humaines telles que l’agriculture, l’urbanisation, l’exploitation minière et l’industrie ont causé des dommages irréparables à ces zones, menaçant ainsi la survie des espèces qui y vivent et compromettant leur capacité à fournir des services écosystémiques.



Une action de sensibilisation pour les générations futures



C’est dans ce contexte que l’exposition itinérante au cœur des zones humides de Saint-Paul prend tout son sens. Organisée par la Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Paul, cette exposition a pour but de sensibiliser le public à l’importance des zones humides, à leurs fonctions écologiques et à leur fragilité. Elle a également pour objectif de promouvoir les actions de protection et de gestion des zones humides mises en œuvre par l’association RAMSAR.



C’est une exposition de plusieurs paysages du site RAMSAR du monde entier qui sera accessible 7 jours sur 7 gratuitement, pendant un an au travers de 7 thématiques différentes (paysages, flore, faune, avifaune, économie, loisirs et vie quotidienne) répartis sur 7 sites du territoire saint-paulois. Cette exposition d’envergure et inédite sera visible dans des établissements scolaires du second degré ainsi que sur des sites d’accueil du public réunionnais.



Protéger les zones humides



La Présidente de la régie RNN de l’Étang de Saint-Paul, Martine GAZE, également cinquième Adjointe à Saint-Paul, a souhaité mettre en évidence les bienfaits des zones humides pour les Réunionnais avec les piliers fondamentaux qu’ils génèrent tels que la fonction hydrologique, l’épuration et ses bienfaits climatiques.



C’est également avec une action de sensibilisation que la Présidente a abordé la problématique rencontrées par les zones humides dans le monde, qui aujourd’hui disparaissent trois fois plus vite que les forêts. Composée de panneaux d’information, de photographies et d’illustrations qui présentent les différents types de zones humides dans les régions de Saint-Paul, ainsi que les espèces animales et végétales qui y vivent.



L’exposition itinérante au cœur des zones humides de Saint-Paul est une initiative importante pour sensibiliser le public à l’importance de ces écosystèmes cruciaux pour la planète.





