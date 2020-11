Une expo photo réalisée par nos marmailles

Les élus présents affichent leur fierté de voir la réalisation de ces travaux. Perceval GAILLARD souligne : “L’importance de renouveler cette action dans nos quartiers prioritaires.”



“Car la Culture doit se vivre et doit être au plus prés de nos concitoyens”, insiste Suzelle BOUCHER lors de sa prise de parole.



Intitulée “Ti somin gran somin”, cette exposition portée par Gwendoline, Wilfrid et Judicaël, et les enfants du PRE de Plateau Caillou, met en valeur des objets lontan en photographies. Un travail acharné réalisé sur une semaine par ces marmailles qui ont sillonné le centre-ville.



Il se sont mis en scène à des endroits historiques de notre territoire afin que la réappropriation de notre culture s’opère à travers leur regard.