A la Une . Une étudiante chinoise à La Réunion: "Noël est à la mode en Chine !" Elle s'appelle QI Gao - prononcez son prénom "Tsi" - et suit actuellement des études en Master Information-Communication à l'Université de La Réunion. En stage à Zinfos974 pour un mois, Qi nous fait part de la portée du jour de Noël dans son pays, la Chine. L'étudiante étrangère était d'ailleurs ce mardi soir au réveillon célébré au sein de la communauté chinoise de La Réunion dans leurs bâtiments situés sur la Chaussée royale à Saint-Paul. Un excellent moyen pour elle de comparer et de vivre ce moment avec d'autres codes et traditions à La Réunion. Elle nous livre son appréciation :

"Noël est célébré en France de façon encore traditionnelle, à savoir un moment qui laisse quand même encore de la place pour la religion et l’union familiale alors qu'en Chine, le sens de cette fête a tout de suite pris une dimension purement festive.



Il s'agit tout d'abord pour nous d'une fête qui fait son apparition assez récemment dans la société. Noël est devenu populaire grâce aux jeunes. Dans mon pays, ce jour permet surtout de passer du temps ensemble, en couples ou amis au lieu de le fêter avec la famille comme ici.



Plutôt original : le soir de réveillon, les gens s’offrent mutuellement des pommes car le réveillon - en chinois "Pin an ye" - signifie la nuit de la sécurité, et l’homophonie de "pin" signifie aussi la pomme, un fruit censé symboliser le voeu de sécurité, de protection.



Considéré comme un jour romantique, les jeunes couples préfèrent le fêter dans un restaurant proposant une cuisine occidentale ou aller au cinéma. Aller au Karaoké, faire du shopping, s'offrir mutuellement des cadeaux, manger un repas copieux, aller au parc d’attractions ou faire du ski sont les activités populaires lors de cette journée.



Manger les raviolis est l'autre spécialité culinaire qui s'inscrit pleinement au coeur de cette fête hivernale. Les jeunes Chinois le perçoivent donc comme un moment de détente et pour fuir, le temps de cette parenthèse, la pression du travail et des études.



Mais la consommation n'est jamais très loin. Les marchands s'y mettent et jouent le jeu avec beaucoup de promotions proposées en cette période et ils n'hésitent pas à développer des thèmes de Noël avec l'installation de décorations spéciales en vitrine. Selon le site d'information économique Hexun, les Chinois ont acheté 600.000 sapins et 300.000 produits décoratifs parmi un panel de 20.000 produits de Noël mis en vente sur la plateforme de e-commerce chinois Tianmao. La preuve de cet engouement.



圣诞节快 乐 Joyeux Noël !"









Qi Gao Lu 383 fois







Dans la même rubrique : < > Un cas de dengue de type 3 détecté à La Réunion ▶️ Un réveillon de Noël végétalien et gourmand, c’est possible !