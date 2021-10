A la Une . Une équipe qui vole, une autre qui recèle, le tout finit sur Le bon coin

Quatre personnes, trois hommes et une femme, ont été interpellées ce lundi dans la commune du Port pour des faits de vol et de recel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur petite entreprise ne connaissait pas la crise. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 21:00

Les policiers du Port ont habilement mis à jour un trafic de revente de matériel sur le net, plus précisément sur un site bien connu de vente en ligne entre particuliers, "Le bon coin".



Ils sont quatre à avoir mis en place un petit business très lucratif. Deux d'entre eux travaillent dans la même entreprise et se spécialisent dans la récupération discrète de matériel dans l'entrepôt, l'important étant qu'il soit attractif et facilement revendable.



Une fois le matériel sorti de l'entrepôt, ils le donnent aux deux complices à l'extérieur qui s'affairent à l'écouler sur le site "Le bon coin". Le processus est alors bien huilé jusqu'à la découverte du manège.



Lundi dernier, une fois toutes les données collectées sur ce petit trafic, les policiers procèdent à quatre interpellations. Ils placent les trois hommes et la femme en garde à vue. Si les deux voleurs et le receleur reconnaissent les faits, la femme nie avoir eu connaissance de l'origine du matériel. L'enquête ne permettra pas de prouver qu'elle a tort. Elle est relâchée et ne sera finalement pas inquiétée.



Les trois individus restant ont également été relâchés suite à leur garde à vue mais se verront convoqués tous les trois en vue d'une CRPC, une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour répondre de leurs actes.



L'enquête mettra en exergue que ce petit manège durait depuis un an pour un préjudice total de 62.000€.



