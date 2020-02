La grande Une Une entreprise réunionnaise accorde 4 semaines de congé aux jeunes papas Les salariés du groupe Gaïa, entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, bénéficient depuis quelques semaines d’un congé "deuxième parent" de quatre semaines, rémunéré à 100%. Alors que le droit français n’accorde que 11 jours de congé aux nouveaux papas (ou deuxièmes parents), l’entreprise réunionnaise prend les devants en signant le Parental Act, aux côtés de 105 autres dirigeants français.

"Le papa était assez fatigué quand il a dû retourner travailler. Il s’est senti un peu mis à l’écart : il ne pouvait pas profiter des premiers moments avec son enfant alors que c’est important dans la vie du bébé", nous raconte Aurélie, maman d’une petite-fille de 4 mois, et salariée chez Gaïa.



Son conjoint lui, travaille dans une autre entreprise. Comme la grande majorité des salariés en France, il n’a pu bénéficier que de 11 jours de congé paternité à la naissance de la petite Camila. Trop peu pour un jeune papa, et pour une jeune maman qui se retrouve seule à la maison avec le nouveau-né:



"On a déjà une première fille, donc organiser la vie à trois, sans le papa qui est au travail, ce n’était pas évident. C’est un peu injuste quand on sait que nous on a 16 semaines de congé en tout minimum, et le papa seulement 11 jours. Il y a un déséquilibre dans la répartition".



Pour Yann Rivière, directeur général du groupe Gaïa, proposer un congé digne de ce nom au deuxième parent était une évidence. À tel point que, lorsqu’il prend connaissance du Parental Act il y a quelques semaines, il signe sans même calculer le coût du dispositif:



"C’est quelque chose de tellement fondamental qu’on ne s’est même pas posé la question. Je pense que la surcharge engendrée par ce système se récupérera dans le bien-être et dans l’attachement du collaborateur à son entreprise. Ça ne peut pas se compter en argent, il y a des choses comme ça !" explique-t-il avec le sourire.



Et bien sûr, la bonne nouvelle a eu son effet auprès des salariés: "J’ai le sentiment que c’est quelque chose qui a marqué les esprits, et qui apporte encore une liberté, une diminution de certaines peurs autour de ce moment-là. Quand des entreprises ne recrutent pas des jeunes papas ou de futures mamans, nous ce qui nous intéresse c’est de conserver des collaborateurs qui sont en phase d’épanouissement et d’acquisition de compétences chez nous".

Un "Parental Act" pour plus d’égalité homme - femme



Première entreprise réunionnaise à signer le Parental Act, Gaïa s'engage ainsi pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Car sous leurs formes actuelles, les congés parentaux restent centrés autour de la femme qui porte l’enfant.



Pour Céline Lazorthe, (fondatrice et dirigeante de Leetchi), Isabelle Rabier (Jolimoi) et Thibault Lanthier (Mon Docteur), les trois entrepreneurs à l’origine du Parental Act, les conséquences de cette répartition inégale sont nombreuses: "L’essentiel de la charge, qu’elle soit mentale, sociale, ou professionnelle, repose sur les femmes. Or les habitudes au moment de la naissance de l’enfant se répercutent ensuite toute la vie".



"Le rapport de l’IGAS sur les effets du congé paternité (Juin 2018), a montré que celui-ci favorise l’engagement paternel et la construction durable du lien père-enfant permettant ainsi un rééquilibrage dans le couple de la charge mentale", peut-on notamment lire sur la tribune du Parental Act, signée par 105 chefs d’entreprises.

La France en retard



Alors qu’en Finlande, le congé paternité va être allongé pour durer aussi longtemps que celui des mères (environ 7 mois), La France elle, est en retard.



L’Espagne a notamment déjà adopté un congé paternité de 8 semaines en 2019. Au Danemark, 32 des 52 semaines de congés parentaux peuvent être partagés entre les deux parents. Et du côté de la Suède, les jeunes papas ont droit à 480 jours de congé rémunéré à 80% du salaire.



En 2017, la Commission européenne travaillait à une proposition de loi pour moderniser le cadre juridique de l’Union Européenne en matière de congés parentaux. Alors que l’objectif était d’instaurer un congé paternité payé au minimum autant que l’assurance-maladie, le groupe de travail se heurte rapidement à de fortes résistances du monde patronal.



La directive est finalement présentée au Conseil et au Parlement Européen, mais Emmanuel Macron en personne s’y oppose en raison de son coût, jugé "potentiellement exorbitant". Le texte aboutit finalement l’année dernière avec 10 jours de congé paternité, et un congé parental de 4 mois dont 2 non-transférables.

Charlotte Molina Lu 582 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur