Une entreprise commerciale mentionnée sur le bulletin de vote de la liste Mathieu Hoarau à L’Etang-Salé, est-ce légal ?

Sur le bulletin de vote de la liste Mathieu HOARAU à l’élection municipale partielle du 20 février, le colistier n°23 se fait appeler « LEPINAY Mathieu dit Mathieu Pizza ». Or, il apparaît que Mathieu Pizza est une entreprise commerciale de L’Etang-Salé, revendiquant une page Facebook suivie par plus de 3.000 personnes. Mathieu Pizza est l’enseigne de Mathieu LEPINAY. Mathieu HOARAU serait donc bénéficiaire de l’aide directe d’une entreprise commerciale figurant sa liste. Il s’agirait manifestement du don d’une personne morale prohibé par l’article L.106 du Code Électoral, « Quiconque, par des dons ou libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15000 euros.



Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. »

Par ailleurs, l’utilisation d’un nom commercial s’apparente à l’utilisation d’un support commercial donc interdit par les dispositions régissant les élections municipales.



Si, par extraordinaire, il serait considéré par les autorités compétentes, comme légal cette utilisation d’une enseigne commerciale, il conviendra de réintégrer dans les comptes de campagne de Mathieu HOARAU cette campagne de valorisation de sa personne par une entité commerciale en infraction aux règles de financement des élections.

Le coût devrait donc être évalué à partir du nombre d’électeurs de la commune et des autres utilisations faites de ce surnom et au moins sur la base des 3000 followers revendiqués.



Décidément, la campagne de Mathieu HOARAU ressemble de plus en plus à un feuilleton judiciaire.