Une enseignante de CM2 malmenée par un élève

Selon le syndicat Saiper, auquel adhère l’enseignante, "l'élève était en proie à une crise de colère et l'a violemment bousculée", rapporte le JIR.



Les faits se sont déroulés vendredi dernier, à l’école élémentaire des Lilas à Sainte-Clotilde. Un élève de CM2 a tenu tête à son enseignante, récemment titularisée. Au coeur de l’embrouille, une histoire de sac, qui doit rester en salle pendant la pause déjeuner.



Face à un refus, le marmaille de 10 ans perd alors son sang-froid et c’est le directeur de l’établissement qui finit par calmer la crise de colère. Entre temps, l’enseignante a été violemment bousculée.



L’enseignante souffre de "légères douleurs au dos et d’anxiété réactionnelle". L’élève est déjà connu pour avoir frappé un enseignant l’année dernière.