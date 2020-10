Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une enquête publique sur la requalification du Chemin Bottard Une enquête publique à propos du projet de requalification du Chemin Bottard à Saint-Gilles-les-Bains se tiendra du lundi 12 octobre au mardi 27 octobre 2020 inclus.





Le dossier d’enquête sera déposé à la mairie centrale de Saint-Paul et à la mairie de proximité de Saint-Gilles-les-Bains durant cette période.



Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, par voie électronique à l’adresse suivante (enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr).



Ou les adresser par écrit au siège de l’enquête (Mairie de Saint-Paul (Hôtel de Ville – Place du Général-de-Gaulle – 97460 Saint-Paul cedex) à l’attention du commissaire enquêteur, M. Roberto QUINONES.



Celui-ci siègera et recevra en personne les observations du public aux jours et heures suivants dans le respect des mesures barrières appropriées (organisation de files d’attente, filtrage pendant les permanences, distanciation en salle de permanence, mise à disposition de gel hydroalcoolique, éventuellement de gants pour la manipulation du dossier d’enquête).



Mairie de Saint-Paul

Lundi 12 octobre de 9 à 12 heures



Mercredi 21 octobre de 9 à 12 heures



Mardi 27 octobre de 13 à 16 heures



Mairie de proximité de Saint-Gilles-les-Bains

Jeudi 15 octobre 2020 de 9 à 12 heures



