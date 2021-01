Une enquête publique sur l’implantation d’une centrale photovoltaïque

Une enquête publique, liée à la demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque, se déroulera du 3 février au 8 mars 2021 inclus à la mairie de Saint-Paul et à celle du Port.Le dossier d’enquête comprenant notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et les observations en retour du pétitionnaire pourra être consulté :à la mairie centrale de Saint-Paul, du lundi au jeudi, de 8 à 16 heures et le vendredi, de 8 à 15 heures, à celle du Port,sur le site internet de la préfecture à cette rubrique sur un poste informatique en préfecture.Les observations, propositions et contre-propositions relatives à ce projet pourront être :consignées par écrit, dans un registre d’enquête publique ouvert dans les mairies de Saint-Paul et du PortAdressées par courrier électronique à l’adresse suivante (enquete-publique@reunion.pref.gouv.fr).Le commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public à la mairie de Saint-Paul, le mardi 9 février, de 13 à 16 heures, et le jeudi 25 février, de 9 à 12 heures.Découvrez plus d’informations en cliquant ici