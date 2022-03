Communiqué Une enquête pour connaître les pratiques d’activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap

L’Observatoire National du Sport et de l’Activité Physique (ONAPS), la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (Fnors) et ses Observatoires Régionaux de la Santé (ORS) mènent actuellement une étude visant à améliorer les connaissances concernant la caractérisation des pratiques d’activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap vivant hors établissement social ou médico-social, ainsi que les principaux freins et leviers de ces pratiques. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 14:22





L’étude s’échelonne jusqu’à fin 2022, avec une première phase d’enquête auprès des personnes en situation de handicap déployée au cours des mois de janvier et février 2022 sur cinq départements représentatifs du territoire national : la Corrèze, l’Eure, l’Ille-et-Vilaine, la Moselle et la Réunion.



Qui est concerné ?

Toute personne en situation de handicap (mental, psychique, moteur, auditif, visuel, troubles du langage, autisme, polyhandicap et pluri handicap). Ayant entre 20 et 59 ans Vivant dans les départements de la Corrèze, de l'Eure, de l'Ille-et-Vilaine, de la Moselle ou de la Réunion Ne résidant pas dans un établissement social ou médico-social (les personnes bénéficiant d’un accompagnement à domicile par des services médico-sociaux sont concernées par cette enquête). Quelle que soit sa pratique d'activité physique ou sportive. Comment participer ?



L’enquête est ouverte de janvier à fin février 2022.



Les personnes souhaitant participer à l’enquête peuvent répondre à ce questionnaire en ligne, avec bien sûr possibilité de se faire accompagner par les personnes de leur choix si besoin.



Les données recueillies sont totalement anonymes.



Le questionnaire est accessible en scannant le QR code



Ou en allant directement sur le lien suivant ;



https://enquetes.uca.fr/index.php/884373?lang=fr





Pour tout renseignement :



Site de l’ONAPS :



Site de l’ORS La Réunion :



Site de la Fnors :

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale Sport et Handicap et a le soutien du Ministère chargé des Sports, du Comité paralympique et Sportif Français et de l’Agence Nationale du Sport, doit permettre de proposer des solutions adaptées pour faciliter l’accès à la pratique d’activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap.L’étude s’échelonne jusqu’à fin 2022, avec une première phase d’enquête auprès des personnes en situation de handicap déployée au cours des mois de janvier et février 2022 sur cinq départements représentatifs du territoire national : la Corrèze, l’Eure, l’Ille-et-Vilaine, la Moselle et la Réunion.L’enquête est ouverte de janvier à fin février 2022.Les personnes souhaitant participer à l’enquête peuvent répondre à ce, avec bien sûr possibilité de se faire accompagner par les personnes de leur choix si besoin.Les données recueillies sont totalement anonymes.Le questionnaire est accessible en scannant le QR codeOu en allant directement sur le lien suivant ;Site de l’ONAPS : https://onaps.fr Site de l’ORS La Réunion : https://www.ors-reunion.fr Site de la Fnors : https://www.fnors.org