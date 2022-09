A la Une . Une enquête ouverte sur le financement de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse

La candidate LR fait l'objet depuis ce lundi d'une enquête préliminaire ouverte pour détournements de fonds publics suite à un signalement effectué par l'écologiste Julien Bayou. Par NP - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 06:39

Valérie Pécresse est dans le viseur du parquet de Paris suite à un signalement effectué par le secrétaire démissionnaire du parti d'Europe écologie les verts (EELV) le 19 avril dernier. Plusieurs infractions sont dénoncées en plus du détournement de fonds publics. Julien Bayou évoque le financement illégal de campagne électorale, de parti politique, abus de biens sociaux et/ou prise illégale d'intérêts.



Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance économique.



Tout a démarré suite à la démission d'une conseillère régionale, Babette de Rozières, évoquant "le mélange des genres" entre la campagne présidentielle et la gestion de la région Ile-de-France. Il est également question de la directrice de cabinet de Valérie Pécresse et la contribution sur son temps de travail à l'élaboration du programme de campagne de la candidate.

L'entourage proche de l'ex candidate LR a affirmé hier ne pas être au courant de cette procédure. Nos confrères de la presse nationale indiquent que les personnes interrogées se disent "sereines et estiment avoir respecté scrupuleusement les règles face au parti des Verts coutumier et adepte des méthodes de dénonciation calomnieuse".



Candidate malheureuse à la présidentielle, Valérie Pécresse n'avait pas obtenu les 5% de voix nécessaires au remboursement de ses frais de campagne alors que plus de 14 millions d'euros avaient été investis dans le premier tour. Un appel aux dons avait d'ailleurs été lancé.