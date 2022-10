A la Une . Une enquête administrative ouverte au SDIS après des allégations de "partouze"

Si Linfo.re évoquait ce mardi matin l'organisation d'une "partouze" par deux sapeurs-pompiers de la caserne de Saint-Pierre, le SDIS indique que selon les premiers éléments, il s’agirait d’une relation consentie entre deux personnes. "À l’issue de cette enquête, des mesures administratives, et le cas échant disciplinaires, seront proposées au président du conseil d’administration du SDIS par le directeur", est-il précisé. Par N.P - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 11:43

Le communiqué du SDIS :



Des faits ont été rapportés ce jour dans la presse, alléguant qu’une « partouze » a eu lieu dans le centre de secours principal de Saint-Pierre dans la nuit du jeudi 20 octobre 2022.



Selon les premiers éléments, il s’agirait d’une relation consentie entre deux personnes, en dehors du temps de service, dans les locaux du centre de secours. Cependant, une enquête administrative est en cours pour déterminer les circonstances précises des évènements allégués. À l’issue de cette enquête, des mesures administratives, et le cas échant disciplinaires, seront proposées au président du conseil d’administration du SDIS par le directeur.



Le SDIS de La Réunion, par les voix de son président du conseil d’administration, monsieur Stéphane Fouassin, et de son directeur le colonel Frédéric Léguiller souhaite préciser que de tels faits sont inacceptables et qu’ils ne représentent en rien les valeurs partagées par les sapeurs-pompiers de La Réunion.



Le courage, le professionnalisme et la détermination des sapeurs-pompiers de La Réunion à protéger la population de l’île sont et resteront les valeurs fondatrices de l’établissement. En témoigne encore l’engagement de 2 sapeurs-pompiers de ce même centre de secours qui ont été légèrement blessés dans un incendie hier après-midi, alors qu’ils procédaient à l’extinction d’un feu dans un bâtiment d’habitation. Les équipes mobilisées ont tout mis en œuvre pour éviter une propagation à un second bâtiment contigu et à la végétation.