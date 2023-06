Une embarcation avec une cinquantaine de Congolais effectue une traversée vers Mayotte

Les mouvements migratoires vers Mayotte semblent s’amplifier et même provenir d’encore plus loin que les îles voisines des Comores.



En plus des arrivées massives de Comoriens en kwassa kwassa, l’île française de Mayotte voit chaque année quelques migrants originaires du continent africain effectuer une traversée périlleuse en mer.



Le 16 mai dernier, un bateau en provenance de la République démocratique du Congo croisait au large de la localité de Djomani au nord de la Grande Comore, relate le site CMMComores.



La destination des 59 passagers était l'île de Mayotte d'après le récit des passagers qui ont été autorisés par les autorités comoriennes à rejoindre la terre ferme.