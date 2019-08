Une élue de la mairie de St-Denis accusée de trafic de faux papiers

Ismaël, qui ne connait rien aux subtilités du droit français, ne se pose pas de questions. Tout heureux d'avoir réussi à garder sa femme et ses deux enfants avec lui, il prend un appartement à Sainte-Clotilde.



Les jours heureux ne vont cependant pas durer très longtemps. Assez rapidement, sa femme porte plainte contre lui pour maltraitance.



Faits qu'il nie farouchement. Selon lui, ce serait Mme Mamode qui aurait poussé sa femme à agir de la sorte pour que cette dernière puisse conserver la nationalité française lorsqu'elle quittera le domicile conjugal. Selon lui, tout était prémédité.



Dans quel but toute cette organisation ? Ismaël a une explication mais que nous ne fournirons pas, n'ayant pu obtenir la preuve formelle de ce qu'il avance.



Il n'empêche. Si l'on en croit la version d'Ismaël, tout aurait été prémédité pour justifier le départ de sa femme du domicile conjugal et lui donner les apparences de la légalité, pour qu'elle ne perde pas les avantages de son mariage français.



Et effectivement, c'est ce qui arrive en juillet, soit seulement un mois après le mariage. La femme d'Ismaël quitte le domicile conjugal et est hébergée avec ses deux enfants dans un appartement F2 appartenant à une nièce de Mme Mamode, appartement ne disposant que d'un seul lit pour trois personnes.



Le 23 octobre, Ismaël dépose une main courante au commissariat de Malartic (voir copie ci-dessus) pour faire acter officiellement le départ de sa femme du domicile conjugal. Il espère ainsi récupérer la garde de ses enfants. Ce qui ne sera pas le cas, sans doute en raison des plaintes pour maltraitances qui avaient été déposées contre lui.



Si l'on croit sa version du coup prémédité, force est de reconnaitre que le piège a parfaitement fonctionné.



7.000 € pour un 2ème Karane, 15.000€ et 3 kg d'or pour un 3ème